L'insegnamento della luce: conferenza e proiezione immagini

L'INSEGNAMENTO DELLA LUCE

Peter Deunov e Omraam Mikhaël Aïvanhov



Quante persone riflettono veramente sul significato del proprio passaggio sulla Terra?

Quanti si chiedono: “Perché sono qui?“

Riferendosi al Cristianesimo delle origini e ai grandi Maestri del passato (Krishna, Buddha, Zoroastro, Orfeo, Pitagora, Thot Hermes, Mosè, Gesù),

il Maestro Peter Deunov agli inizi del 1900 in Bulgaria diede vita alla Fratellanza Bianca Universale, un Insegnamento Iniziatico basato sull'Amore, sulla Saggezza e sulla Verità, fondato sull'insieme di tutti gli esseri di ogni colore o religione che aspirano all'Unità Spirituale



Nel 1937 il Maestro Deunov inviò un suo discepolo in Francia

Mikhaël Ivanhov, istruito per 20 anni

(che diventerà il Maestro Omraam Mikhaël Aïvanhov)

per diffondere l'Insegnamento della Luce nel mondo



Conferenza

proiezione di immagini e breve video



Domenica 3 Febbraio – ore 15.30



Ingresso Libero



Saletta Conferenze – Via A. Testoni, 5 – Bologna



Graziella Bongiovanni

www.graziellabongiovanniperlaluce.com