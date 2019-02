"Inshallah" un tattoo per il Marocco, walk-in di beneficienza al Gipsy Caravan

Inshallah è un Walk-In, ovvero una giornata in cui gli artisti del Gipsy Caravan eseguiranno tatuaggi di piccole dimensioni senza appuntamento, con la formula "first come, first served".

Potrete scegliere tra i numerosi flash proposti dai vari tatuatori e attendere il vostro turno per farvi tatuare!

Renderanno indimenticabile questa giornata di festa un delizioso bouffet Marocchino e la musica dal vivo dello "Gnawa Duo",

composto da Abdallah Ajerrar voce e basso guembry e Gianluca Sia sax soprano e mandola.



L'idea di questo Walk In è nata dopo che GIacomo e INYAN sono stati al villaggio di IMINOUGNI in Marocco, ed insieme ai bambini hanno colorato le pareti della scuola in libertà utilizzando il colore ed il disegno come linguaggio universale.

Il tuo contributo servirà a raggiungere questi 2 obbiettivi:



1. la realizzazione, almeno come primo intervento, di otto semplici servizi igienici in altrettante abitazioni ancora sprovviste;

2. la semplice sistemazione di due angoli cucina con focolari in terra e cotto in altrettante abitazioni che ne sono del tutto sprovviste e in cui vivono due famiglie molto numerose.

Confidiamo nel vostro contributo e nella vostra solidarietà al fine di sostenere ed aiutare queste famiglie che vivono tuttora in una condizione precaria.

IMINOUGNI è un piccolo villaggio Berbero a 2500 mt. sulle brulle e aride montagne dell’Alto Atlante del Marocco.

Fino a tre anni fa era raggiungibile solo a piedi o dopo tre ore a dorso di mulo partendo dall’ultimo villaggio dove aveva termine una tortuosa strada asfaltata a otto ore da Marrakesh.

IMINOUGNI era priva di scuola e dei servizi minimi essenziali ( luce, acqua e presidio medico compresi).

Il villaggio è abitato da 35 famiglie ed oltre 100 bambini, che costituiscono, assieme agli anziani del villaggio, la sua vera anima.

Circa otto anni fa una coppia di italiani ha dato inizio ad un progetto di solidarietà e sostegno che ha permesso di realizzare una piccola scuola per bambini.

In sostanza l'obbiettivo principale è quello di continuare ad investire sull'istruzione dei bambini e sul lavoro con i genitori per farli comprendere che la vera rivoluzione sta proprio nell'educazione del singolo individuo.

La solidarietà a favore di IMINOUGNI è stata possibile tramite spontanee iniziative di raccolta fondi realizzate da pochi generosi amici che dopo essere arrivati in questo paesino sperduto ,che non è neppure segnato sulle mappe, si sono innamorati.

GRAZIE