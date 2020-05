Domenica 31 maggio alle ore 18.00 l’associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato Nuova Acropoli Bologna presenta, in modalità online, il Laboratorio di lettura "Insieme è meglio, incontri a libro aperto".



Un’iniziativa volta a rivalutare il libro, che non solo ci permette di imparare ed acquisire capacità espressiva, ma anche di estendere i confini del nostro pensiero, incontrando idee e punti di vista differenti, il tutto in una formula che assicura grande scambio umano e culturale. Sono i libri, dopotutto, che ci possono rendere davvero liberi.

Gli appuntamenti del ciclo saranno arricchiti dalla presenza dell’autore e, partendo dalle letture interpretate dai nostri volontari, si aprirà un dialogo attivo con tutti i partecipanti.



A dare il via alle letture sarà Cristina Dell’Acqua, scrittrice milanese, insegnante di greco e latino ed appassionata di sperimentazione didattica, con “Una spa per l’anima”. Il libro ci accompagna passo dopo passo a riscoprire che gli autori greci e latini sono dotati di “virtù terapeutiche”, sono un vero toccasana per la nostra interiorità e possono guidarci verso il benessere interiore.



Durante l’emergenza COVID-19 Nuova Acropoli ha continuato senza interruzioni le proprie attività, trasferendole online, e attraverso questa iniziativa vuole offrire l’opportunità di sviluppare l’immaginazione, alimentare pensieri positivi e favorire il rincontro delle persone, in attesa di poter riaprire la propria sede associativa e riprendere le attività nelle sale cittadine.



Come partecipare: coloro che fossero interessati possono inviare una mail a bologna@nuovaacropoli.it o un messaggio su WhatsApp al n° 366 8311974 per avere maggiori informazioni.



Vi aspettiamo!





