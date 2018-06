Insolito Pic-nic a Casa Lumiere con Malandrino e Veronica

Lo sapevate che i fratelli Lumière abbandonarono la loro villa di Lione per trasferirsi alle porte di Bologna, dove proseguirono in gran segreto i loro esperimenti sul cinematografo? Strano, ma vero (o verosimile).

La storia sarà svelata a partire dal 13 giugno, tutti i mercoledì d'estate, a Villa Capriata di Marano di Castenaso, in compagnia di Malandrino&Veronica, Eugenio Maria Bortolini, Raffaella Silva, Alice Monti, André Morell e Maurizio Grano con “INSOLITO PICNIC A CASA LUMIERE”.

Gli inventori del cinema, il loro operatore e una strana accolita di parenti e maggiordomi accoglieranno gli ospiti per farli diventare protagonisti dei loro film, e per concludere questo viaggio folle e fantastico con un picnic sul prato di Villa Lumière.

Un appuntamento intrigante e fuori dagli schemi, dove si entrerà in una sorta di macchina del tempo per venire trasportati nel 1908 a cospetto di questi bizzarri personaggi.

Un evento che nasce da due elementi decisivi: l'esperienza delle 'Insolite visite ai laboratori Lumiere" in occasione della mostra dedicata ai due fratelli che hanno fatto la storia del cinema mondiale (nel sottopasso del Voltone a Bologna). Poi la riscoperta della Villa Capriata, il cui stile si sposa alla perfezione con quel Novecento ricolmo di invenzioni e luoghi creativi, come appunto la residenza francese dei Lumiere.

Questi elementi hanno coinciso con l'idea del nuovo evento, dove gli 'stregoni' del cinema aprono le porte della loro dimora e con la scusa di un appetitoso picnic coinvolgono il pubblico nella magia del cinema, giusto per farsi due risate.

D’altra parte, a che sarebbe mai dovuta servire questa loro invenzione se non all'ilarità diffusa, visto che, come ebbero più volte a dire loro stessi, il cinematografo "non funzionerà mai"?

INFORMAZIONI UTILI

QUANDO: TUTTI I MERCOLEDì A PARTIRE DAL

13 giugno 2018 ore 19.30

COME

info/prenot: 333.4075817 oppure picniclumiere@gmail.com