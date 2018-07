Insorti. Festival d'arte performativa site specific ai 300 scalini

Da venerdì 27 a domenica 29 luglio lo spazio in collina Ai 300 scalini ospiterà la terza edizione di "InsOrti – Festival d’arte performativa site specific".



Il Festival si propone di innestare l’arte nel contesto de Ai 300 scalini, che ha per sfondo la città di Bologna e per sottofondo il canto dei grilli, dove l’agricoltura gentile convive con tutto quello che cresce spontaneo.

Fare in modo quindi, che le opere siano necessarie al luogo quanto il luogo alle opere.



Sono 6 i progetti vincitori di questa nuova edizione su 51 proposte arrivate da tutta Italia. Di seguito il programma dei tre giorni (tutti i dettagli di ogni progetto sono disponibili sul blog http://ai300scalini.blogspot.com)



VENERDI' 27 LUGLIO

dalle 18 alle 23 - ingresso unico 8 euro

(comprensivo di vino dei colli bolognesi di benvenuto)



dalle 18 alle 23

Between Earth and Sky / Tra Terra e Cielo

intervento site-specific

di Marco Facchetti



ore 19

Dolores

performance per attrice e pupazzo

di Jessica Leonello

20'



dalle 19:30 alle 21 + dalle 22 alle 23

Dolores - lettura tarocchi

performance per uno spettatore alla volta

di Jessica Leonello

5’-10'



ore 21:15

Thermos

spettacolo teatrale

di Annabella Ferrin

50'



SABATO 28 LUGLIO

dalle 18 alle 23 - ingresso unico 8 euro

(comprensivo di vino dei colli bolognesi di benvenuto)



dalle 18 alle 23

Between Earth and Sky / Tra Terra e Cielo

intervento site-specific

di Marco Facchetti



ore 19 + ore 21:30

Lams

performance

di L'Excamotage

con Giovanni Corsini, Gabriele Pineider, Francesca Cecconi

25'



dalle 19:30 alle 21:30 +

dalle 22 alle 23

Il salone di Z***

performance sensoriale per due spettatori alla volta

di Teatro dell'Elce

con Roberto Caccavo, Marco Di Costanzo, Stefano Parigi

video Jean François Fardulli

produzione Teatro dell'Elce

con il sostegno di Regione Toscana

10’



dalle 19:30 alle 21:30 + dalle 22 alle 23

Come tu mi vuoi

performance per uno spettatore alla volta

di Barbara Eforo

con Barbara Eforo, Marta Marin e Liliana Palumbo

in collaborazione con lʼAssociazione POST POST di Piacenza.

10’



DOMENICA 29 LUGLIO

Dalle 18 alle 23

biglietto spettacolo Teatro di Terra: 15 euro (comprensivo di cena) - necessaria la prenotazione a info.teatrodeimignoli@gmail.com

Max 80 persone



dalle 18 alle 23

Between Earth and Sky / Tra Terra e Cielo

intervento site-specific

di Marco Facchetti



ore 19:30

Teatro di terra

spettacolo teatrale

di Teatro delle Ariette

con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi, Stefano Pasquini

regia Stefano Pasquini

75’



-



Il Festival InsOrti fa parte di Bologna Estate 2018, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna ed è realizzato con il contributo della Fondazione del Monte.



Come raggiungere Ai 300 scalini: accesso da via di Casaglia 37, salire a piedi lungo la scalinata, l’ingresso è sulla sinistra. Nel caso di problemi di deambulazione è possibile contattare l’associazione per salire in macchina. Quando il meteo ci sorride vi invitiamo a lasciare le automobili in città e arrivare a piedi, con un trekking da Villa Spada fino Ai 300 scalini, un percorso parte del sentiero CAI 914.