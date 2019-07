Instabile Portazza: Palestina per principianti, il film

Continua la rassegna estiva di INstabile Portazza: la prossima tappa del viaggio è in Palestina con il film made in Bo "Palestina per Principanti" di Francesco Merini, Mammut Film.



Zimmy ama fare due cose nella vita: suonare il basso con la sua band, i Lou del Bello’s, e starsene nella sua amata città, Bologna. Questa volta, però, i suoi compagni di gruppo gli tirano un colpo basso: organizzano un viaggio per andare a insegnare musica a dei bambini di un campo profughi palestinese.



In caso di maltempo l'evento sarà ricalendarizzato.

