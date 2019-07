Instabile Portazza, Abdo Buda Marconi Trio in concerto

Il cartellone estivo di INstabile Portazza è un viaggio alla scoperta di culture diverse, attraverso musica, racconti di viaggiatori e film.

La rassegna, ospitata INgiardino, nasce per riqualificare uno spazio periferico di interesse socio-culturale, dare voce alla Bologna Città Creativa della Musica Unesco, valorizzare la diversità e offrire spunti di riflessione sulla sostenibilità ambientale.

Giovedì 18 luglio è la tappa di "Incontro a est" con Abdo Buda Marconi Trio.

Uno zapping musicale che ci porta verso est: danze greche che sanno di Turchia, Klezmer di ebrei balcanici e versioni Rom accelerate, musica tradizionale Curda, echi di Caucaso e Iran. Un incontro musicale, ma anche umano di storie e di persone con Manuel Buda, Ashti Abdo e Fabio Marconi. Prima del concerto il "talk con il viaggiatore": Obes Grandini, intervistato da Andrea Paracchini, ci racconta le sue avventure per il mondo in bicicletta.

