Instabile Portazza: Eloisa Atti in concerto

La rassegna, ospitata INgiardino, nasce per riqualificare uno spazio periferico di interesse socio-culturale, dare voce alla Bologna Città Creativa della Musica Unesco, valorizzare la diversità e offrire spunti di riflessione sulla sostenibilità ambientale. Il viaggio è il fil-rouge della rassegna che conduce gli spettatori in una esplorazione immaginaria: dalla tradizione fino a culture lontane con l’intento di andare oltre i confini e immergersi nella ricchezza del diverso.

Giovedì 25 luglio si va in America con Eloisa Atti e il suo nuovo album "Edges".

Edges dipinge una personale dreamy land d'America in dodici canzoni originali che mescolano country, folk, blues e deviazioni jazz. In questo lungo viaggio americano, Eloisa Atti è accompagnata da due ottimi e noti musicisti: Marco Bovi ed Emiliano Pintori.

Prima del concerto per il "talk con il viaggiatore" chiacchieriamo con Marcello e Monica di “In viaggio con Tina”.

Gallery