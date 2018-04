Seminario formativo gratuito Acaer: installazione linee vita e lavori in quota

ACAER è un'associazione professionale a carattere tecnico-scientifico e culturale, indipendente, apartitica e senza scopo di lucro. Rappresenta i Coordinatori Sicurezza Cantieri, con particolare riferimento agli architetti dipendenti e liberi professionisti che svolgono l’attività di Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera.



Il seminario formativo che si terrà il giorno 31 maggio 2018 all' Hotel Cosmopolitan di Bologna verterà sul tema:“Installazione linee vita e lavori in quota". Installazione sistemi anticaduta mediante dispositivi e linee di ancoraggio. Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, caduta dall'alto, uso di attrezzature e sostanze pericolose).