Instinct and reason, la mostra d’arte visiva

Dal 10 al 18 novembre 2018 l’Associazione Arte e Cultura bolognese, La Corte di Felsina, in collaborazione con Galleria Famarina presenta la mostra d’ arte visiva

INSTINCT AND REASON – Istinto e Ragione



Istinto e razionalità quando si trovano in scontro, determinano contraddizioni interiori che, nei rapporti con sé stessi e con gli altri , possono provocare alti e bassi nella gestione cuore/mente,impulso /riflessione, tanto da frenare anche le nostre scelte e decisioni ma nell’arte, al contrario, costituiscono una straordinaria occasione d’ ispirazione.

Undici artisti raccontano, attraverso pittura, grafica e fotografia, le dinamiche del rapporto tra l’impeto dell’azione istintiva e l’accortezza della razionalità



La mostra s’ inaugura Sabato 10 novembre alle ore 17.30 con la presentazione del romanzo storico ‘Quell’autunno a Budapest’ di Liliana Martissa Mengoli , che narra le vicissitudini sentimentali di una giovane coppia in Ungheria, occupata dai Russi nella Rivoluzione del 1956



Entrata Libera (25 posti seduti)



Ore 18.45 Aperitivo (Entrata Libera)



Espongono



Anna Rita Barbieri, Paolo Bassi, Tiziana Bortolotti,Elena Donati,Fiorenza Annalisa Gheller, Fabrizio Malaguti, Irene Manente (Mariquita), Gianna Poppi, Stefania Russo, Simona Simonini, con la partecipazione di opere del celebre pittore Danilo Ravenda, scomparso nei primo decennio del Duemila, messe a disposizione dalla galleria d’arte bolognese, Famarina.



Sabato 17 novembre alle ore 17.30: Incontro con il giovane studioso di comunicazione Didattica dell’Arte, Andrea Cevolani, sul tema dell’Analfabetismo Emotivo nel mondo giovanile Entrata Libera (25 posti seduti)



La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19 , fino al 18 novembre 2018, presso l’Associazione Arte e Cultura La Corte di Felsina, a Bologna ,in via Santo Stefano 53 www.lacortedifelsina.it (Entrata libera)