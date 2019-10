”International World Beer Festival“ a Imola

La sedicesima Tappa de ”International World Beer Festival“ uno dei più importanti eventi nazionali dedicati alla birra, sarà IMOLA Parco dell’Osservanza, da venerdì 18 ottobre a domenica 20 ottobre ’19 (venerdì 18 - 24 , sabato e domenica dalle ore 12 alle 24).

Tre giorni di festa in piazza con le migliori birre italiane e straniere, alcuni trucks che prepareranno dell’ottimo cibo da strada da gustare all’aperto.

Un evento che propone altre eccellenze del panorama nazionale e internazionale, questa volta nel mondo variegato della birra. Il Festival è un importante circuito nazionale all’aperto, dove la protagonista a 360° gradi sarà la birra, un vero e proprio giro del mondo in un boccale, giunto alla seconda edizione dopo il grande successo del 2018 con oltre 3 milioni di persone presenti in tutte le piazze d’Italia in cui il tour è approdato.