Interpretando Paco De Lucia

Dos guitarras Bruno Laudato y Riccardo Farolfi, interpretano Paco de Lucia in un concerto a due chitarre. L'affermato duo presenterà numerosi brani estratti dalla discografia del famoso chitarrista andaluso. Il repertorio comprende le più celebri interpretazioni che Paco de Lucia incese su disco, di autori come Manuel de Falla, Federico Garcia Lorca, Ernesto Lecuona ed altri, nonchè le sue più celebri composizioni per due chitarre e per chitarra solista.