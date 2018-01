"Intimità" a Teatri di Vita

Perché le mie relazioni sentimentali non riescono a durare? Perché nella coppia mi sembra di annullare me stesso? Perché sono sei mesi che non facciamo sesso, amore mio? Ma… sono domande da farsi davanti al pubblico? Ebbene sì! Di fronte a noi tre persone confessano i propri dubbi, le proprie incertezze, tra solitudine e narcisismo, tra successi e sconfitte. Intimità è un discorso semiserio intorno alla nostra tendenza a ripetere, nelle relazioni, gli stessi schemi di comportamento. Attori e pubblico non sanno niente gli uni degli altri, eppure sono entrambi lì, a cercare con determinazione e amore di costruire una relazione di reciproco ascolto. Questo spettacolo, attraverso una storia forse d’amore tra attori e pubblico, esplora la ricerca di un equilibrio tra le reciproche disponibilità a lasciarsi comprendere, sorprendere, ascoltare: in intimità.



Lo spettacolo ha ricevuto la segnalazione speciale al recente Premio Scenario, con questa motivazione: “Tre attori impegnati in monologhi che non riescono a farsi dialogo, per raccontare un universo di relazioni sentimentali e generazionali bloccato nella coazione a ripetere, come riflesso di un disagio che trova nell’ironia il viatico per una ricerca pressante di attenzione. Un testo irresistibile cui giova la presenza scanzonata di attori affiatati ed efficaci”.