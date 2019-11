"Inventario Pozzati": un omaggio della città all’artista Concetto Pozzati

Dal 30 novembre 2019 al 3 marzo 2020 la città di Bologna con INVENTARIO POZZATI - Per un omaggio della città di Bologna all’artista Concetto Pozzati dedica un importante omaggio al grande maestro artista di punta dell’arte contemporanea, a cura di Elena Di Gioia e con spettacoli e performances teatrali dirette da Angela Malfitano.

Spettacoli, performance, proiezioni, incontri danno corpo a appunti, lettere, dialoghi, interventi, ponendo una lente di ingrandimento sulla letteratura inedita e sull’opera di Concetto Pozzati: una alchimia tra discorso sulla propria opera, in dialogo con se stesso e il discorso pubblico (in Aule e contesti delle città) dove la responsabilità dell’artista segna in maniera formidabile l’unione tra l’artista, l’uomo e l’intellettuale. Le performances teatrali, le letture e gli incontri, coinvolgono diversi artisti e ospiti.

IL PROGRAMMA

Il MAMbo ospita la prima tappa del progetto. Sabato 30 novembre 2019 e, in replica, domenica 1 dicembre 2019 (h 12.00 / 14.30 / 16.00 / 17.30) negli spazi del Fondo Concetto Pozzati | Biblioteca Emeroteca MAMbo si tiene A e da Pozzati, performance teatrale con Giuseppe Attanasio, Filippo Pagotto e Massimo Scola, regia di Angela Malfitano. Una saletta “bagnata dalla luce e dal sole” che diventa spazio profondo in cui ricreare l’incontro tra Concetto Pozzati e i tanti artisti, amati, conosciuti, attraversati nella sua vita e nella sua opera. Un gruppo di giovani attori, in movimento “tempestoso” e relazione tra loro e con i volumi presenti nella Biblioteca, interpreta le voci di vari artisti e dialoga con la voce di Pozzati, che si manifesta anche sonoramente, filo rosso nelle produzioni del progetto.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (posti limitati a replica)



Domenica 1 dicembre 2019, in occasione della ricorrenza del compleanno di Concetto Pozzati, alle h 18.15 il MAMbo accoglie inoltre la presentazione (con brindisi "narrativo") del progetto che animerà la città nei prossimi mesi. Interverranno tra gli ospiti: Lorenzo Balbi, Vittorio Boarini, Luca Caccioni, Daniela Claudi, Elena Di Gioia, Silvia Evangelisti, Galleria de' Foscherari, Roberto Grandi, Angela Malfitano, Maura e Jacopo Pozzati, Sissi.

Sarà presente l'assessore alla Cultura e Promozione della città del Comune di Bologna Matteo Lepore.

Presentazione aperta al pubblico, ingresso libero.



Segue alle h 20.00 al Cinema Lumière / Cineteca di Bologna (piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b Bologna) la proiezione di A che punto siamo con i fiori? Concetto Pozzati – Dialogo per segni e materia. Ingresso libero.

