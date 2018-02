"Inverno Fest" al Covo: Idles e The KVB live

Venerdì 16 e Sabato 17 febbraio: la terza edizione di INVERNO FEST .

Nato come spin-off del tradizionale appuntamento primaverile di No Glucose (festival do-it-yourself bolognese nato con l’intenzione di mescolare realtà musicali della scena indipendente italiana con una spiccata inclinazione internazionale e una carica elettrica fuori dal comune), Inverno Fest - giunto quest’anno alla terza edizione - supera i propri confini, ospitando durante la prima giornata di venerdì 16 febbraio il debutto italiano degli attesissimi IDLES (UK). Sarà l’unica data italiana per l’incredibile band bristolina capitanata da Joe Talbot, che presenterà “Brutalism”, uno degli album più celebrati del momento. Con loro sul palco sempre il 16 febbraio ci saranno i mantovani Bee Bee Sea, freschi della pubblicazione del nuovo album “Sonic Boomerang”, insieme a DOTS e Lourdes Rebels, progetti tra i più autorevoli fra le nuove leve della scena garage e sperimentale nazionale.

La seconda giornata di festival, sabato 17 febbraio, vedrà, in esclusiva, la nuova performance audio/video dei londinesi The KVB, duo formato da Nick Wood e Kat Day ricordato per il debutto la leggendaria etichetta discografica Downwards Records, ormai un culto nel panorama synth-wave e shoegaze internazionale. Con loro sul palco gli His Electro Blue Voice, band noise rock comasca già pubblicata da Subpop, storica label americana che ha dato i natali ad alcuni tra i lavori più noti di band come Nirvana e Soundgarden. Ancora il 17 febbraio ci sarà spazio per i Rijgs, ensemble bolognese dedito a un rock psichedelico a metà tra il minimalismo di Riley, la scuola di Canterbury e il kraut-rock, e Alberto Almas, nuova proposta di cantautorato italiano con sonorità no-wave e industrial, tra Garbo e i Psychic Tv.

Durante le due giornate saranno presenti una piccola area market dedicata a vinili, libri, fanzine e altre autoproduzioni, un’esibizione di live painting e, dopo i concerti, ci saranno i dj set di alcuni ospiti a sorpresa che animeranno il dancefloor fino a chiusura! (in allegato: cs con programma completo), foto di Idles e The Kvb).