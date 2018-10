Halloween: una notte da "Investigamostri" nelle sale del Museo della Storia

Un imperdibile appuntamento per i bambini per festeggiare in maniera davvero insolita e indimenticabile la notte di Halloween: mercoledì 31 ottobre le porte di Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna di via Castiglione, 8 si aprono per la prima volta a tutti i bambini per trascorrere un’intera notte nelle sale del museo, tra mostri, creature magiche e misteri del passato e del presente. Come nel fortunato film con Ben Stiller “Una notte al museo”, le sale si animeranno magicamente raccontando storie e leggende. Ogni bambino si trasformerà in un piccolo “Investigamostro” per una sfida contro il tempo alla ricerca della giusta combinazione per aprire lo scrigno più dolce dell’appuntamento più pauroso di tutto l’anno. I bambini passeranno la notte tra le sale del museo con i nostri operatori per un’avventura unica e meravigliosamente spaventosa! Dopo l’accoglienza e una rifocillante pausa – pizzata, gli operatori costruiranno assieme ai bambini il kit dell’Investigamostro, per affrontare la caccia al tesoro nelle stanze del Museo e scoprire il tesoro nascosto. A mezzanotte tutti a nanna, e la mattina successiva anche i genitori saranno ammessi nelle stanze segrete del Museo per una dolce colazione tutti insieme.



Ecco il programma de “Gli Investigamostri. Una Notte al museo” (a cura dei Servizi Educativi Genus Bononiae):

Ore 19:00 - 19:30 Accoglienza dei bambini

Ore 19:30 - 20:30 Pizzata

Ore 20:30 - 21:00 Realizzazione del kit dell’Investigamostro

Ore 21:00 - 22:00 Caccia al tesoro nelle stanze del museo

Ore 22:00 - 22:30 Creazione delle maschere dei mostri

Ore 22:30 - 24:00 Visione di un film e/o giochi di società

Ore 24:00 Tutti a nanna

Ore 7:30 - 8:00 Tutti svegli

Ore 8:00 - 9:00 Colazione insieme ai genitori

Il costo è di 40€ a bambino comprensivo di cena, attività e pernottamento in museo: l’età consigliata per la partecipazione è dai 7 – 11 anni.

È necessaria la prenotazione entro il 25/10/2018. Per informazioni e prenotazioni: didattica@genusbononiae.it, 051 19936329