"Investimenti idraulici e scoperte archeologiche nel bolognese"

Recentemente, pulendo un canale scolante ad Anzola, è stato ritrovato un cippo funerario di epoca romana: è solo l'ultima delle numerose scoperte archeologiche che nell'ultimo decennio sono emerse da scavi per la manutenzione del sistema idraulico della Bonifica Renana. Un percorso che parte dal Paleolitico e arriva fino all'età storica, dal villaggio neolitico del Fossatone alle cave etrusche delle Grotte di Labante... vi aspettiamo



giovedì 24 maggio 2018, ore 17.30, Palazzo Zani, via S. Stefano 56, Bologna

INVESTIMENTI IDRAULICI E SCOPERTE ARCHEOLOGICHE: cronache di una relazione positiva



APERTURA, Giovanni Tamburini, presidente Bonifica Renana



TUTELA ARCHEOLOGICA E BUONE PRATICHE NEL GOVERNO TERRITORIALE, Tiziano Trocchi, Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio

CRONACHE DI DIECI ANNI DI SCAVI NEL BOLOGNESE, Fabrizio Finotelli, geo-archeologo, e Paola Poli, archeologa

IL SUOLO COME LIBRO DELLA STORIA, Gilmo Vianello, professore di pedologia, Università di Bologna



INGRESSO LIBERO, segue aperitivo