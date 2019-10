Invito a cena con delitto: il calendario dei misteri da risolvere

Tornano i venerdì del delitto con Zoè Teatri al Circolo Mazzini. Dalle 20,30 con prenotazione obbligatoria gli attori di Zoè Teatri, nelle vesti di insoliti sospetti, si faranno interrogare dalla TUA squadra investigativa.In un clima divertente ed intrigante a caccia di indizi inaspettati e false verità, chi scoprirà l’assassino?



Cena e Spettacolo : 25,00 euro adulti, 20,00 euro bambini fino a 12 anni (minimo 8 anni)



5 delitti da risolvere, ogni volta diversi

Quando :

venerdì 18 OTTOBRE, venerdì 22 NOVEMBRE 2019

venerdì 24 GENNAIO 2020 , venerdì 28 FEBBRAIO 2020 , venerdì 27 MARZO

Dove : Circolo Mazzini, via Emilia Levante 6, Bologna

menu – crescentine intriganti, dessert risolutivo, acqua, vino o bevande e caffè).Segnalare esigenze particolari (vegetariani,celiachi,gluten free) all’atto della prenotazione



In premio per il detective capo della squadra vincitrice, la partecipazione come insolito sospetto al prossimo delitto. Pronti per risolvere gli orditi? Sciogliere i nodi, districare la matassa e mangiare delle crescentine da urlo?



Prenotazione obbligatoria – tel 051 309326 – cell 3311228889 -

mail a zoeteatri@gmail.com