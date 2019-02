INVITO ALL'OPERA - E' un ciclo di tre appuntamenti che si propone di divulgare attraverso la forma della conferenza-concerto la più alta e completa forma di espressività artistica: l'Opera.



Ogni appuntamento verrà condotto e spiegato in maniera semplice e accattivante con l'ausilio di materiale illustrativo e audiovisivo dal M.tro Franco Troccoli, con la partecipazione del soprano Valeria D'Astoli con la quale si esibiranno anche nell'esecuzione dal vivo dei passaggi musicali più importanti di questa meravigliosa avventura musicale.



Il primo appuntamento tratta delle origini del dramma in musica: dalla nascita del teatro greco fino alla sua ripresa attraverso la monodia del "Recitar cantando" dalla Camerata fiorentina nelle Corti e nei palazzi nobiliari.



L'evoluzione degli stili vocali, dal Canto Gregoriano al contrappunto della polifonia fino al suo tramonto in favore della modernità della monodia accompagnata con i due pilastri dell'opera in musica: il Recitativo e l'Aria.



Il primo barocco con il trionfo di Monteverdi e la nascita del Teatro d'impresa con Vivaldi, Scarlatti ed Haendel.