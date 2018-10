Invito a cena con delitto: ogni venerdì al Circolo Mazzini

Al Circolo Mazzini tornano i Venerdì del delitto con Zoè Teatri



26 OTTOBRE, 23 NOVEMBRE, 25 GENNAIO, 22FEBBRAIO, 22 MARZO



dalle 20,30 con prenotazione obbligatoria, il quarto venerdì di ogni mese PUNTUALI COME LA MORTE, gli attori di Zoè Teatri, nelle vesti di insoliti sospetti, si faranno interrogare dalla TUA squadra investigativa.



In un clima divertente ed intrigante a caccia di indizi e false verità, chi scoprirà l’assassino?



In premio per il detective capo della squadra vincitrice, la partecipazione come insolito sospetto al prossimo delitto.



Circolo Mazzini, via Emilia Levante 6, Bologna



Cena e Spettacolo : 25,00 euro adulti, 20,00 euro bambini fino a 12 anni (minimo 8 anni)



menu – crescentine intriganti e abbondanti, dessert risolutivo, acqua, vino o bevande e caffè)



Prenotazione obbligatoria – tel 051 309326 – cell 3311228889



mail a zoeteatri@gmail.com



venerdì 26 ottobre cogliamo in pieno lo spirito della festa di ognissanti e proponiamo Dìa de Los Muertos di Mavi Gianni



“I vermi strisciano dentro, i vermi strisciano fuori.Quelli che strisciano dentro sono magri e scarni.Quelli che strisciano fuori sono grassi e corpulenti.I tuoi occhi cadono dentro, e i tuoi denti cadono fuori.Il tuo cervello ruzzola sotto il tuo grugno.Siate allegri amici miei, siate allegri.”

calavera di anonimo



E’ un’usanza messicana quella di scrivere calaveras durante i Dìas de Los Muertos, ma al Circolo W Zapata di Bologna nessuno ha voglia di ridere quella sera del 2 novembre.

Nel momento in cui stanno per entrare i primi invitati, un urlo squarcia l’aria. In cantina il cadavere di un uomo…già morto 3 anni prima.

Chi ha compiuto il delitto e perchè?