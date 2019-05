Proiezione gratuita all'aperto di "Io, Daniel Blake" del 2016 (100') regia di Ken Loach.

In caso di maltempo la proiezione avverrà all'interno della Casa Gialla nella sede invernale.

Bar aperto e aree attrezzate per i bambini.



Per info su tutta la programmazione si può visitare la pagina fb https://www.facebook.com/lamerotantipop/