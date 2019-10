"Io sono la bestia" di Andrea Donaera: presentazione del libro

Lo scrittore Andrea Donaera presenta Io sono la bestia (NN Editore).



Il romanzo è il quarto titolo della serie Gli Innocenti: dopo Roberto Camurri, Alessio Forgione e Serena Patrignanelli, arriva un libro di cui, fidatevi, si parlerà a lungo.



L LIBRO: Mimì, boss della Sacra corona unita, è folle di dolore: suo figlio Michele, quindici anni, si è tolto la vita. Si dice che quel gesto sia dovuto al rifiuto della coetanea Nicole, che Mimì decide di rinchiudere in una casa sperduta nella campagna salentina. Il guardiano della casa, Veli, rivede in Nicole la sua Arianna, figlia maggiore di Mimì, e tra i due fiorisce un legame, un intreccio strano, fatto di canzoni dei Nirvana, racconti, silenzi.

Mimì, intanto, è folle di dolore. E si abbandona a questa follia: uccidendo.

In una narrazione a più voci animata da una lingua impetuosa, Io sono la bestia racconta destini di violenza e storie d’amore anomale, brutali, interrotte.



L'AUTORE: nato a Maglie (1989), vive a Bologna. È laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università del Salento, dov’è stato tra i fondatori del Centro di ricerca “Pens: Poesia Contemporanea Nuove Scritture”. I sui testi sono apparsi su blog e riviste tra cui Nuovi Argomenti, Minima&moralia, Nazione Indiana, Il primo amore. Dal 2017 è il direttore artistico del festival letterario Poié di Gallipoli. Io sono la bestia è il suo primo romanzo.