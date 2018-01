Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

IO SONO UN CLOWN… E NON POSSO FARNE A MENO! Spettacolo di circo contemporaneo per bambini e famiglie a Bologna All’interno della rassegna “Cibiamoci di Circo, Teatro, Emozioni” a cura di Circo Sotto Sopra – Artelego APS Domenica 21 gennaio alle 16:30 Teatro Arena di FICO Eataly World Via Paolo Canali 8 - Bologna Circo Sotto Sopra arriva a FICO con uno spettacolo per bambini e famiglie e Bologna si colora di... Circo! Per la Rassegna “Cibiamoci di Circo, Teatro, Emozioni” il primo appuntamento è domenica 21 gennaio alle 16:30 al Teatro Arena di via Paolo Canali 8, dove conosceremo il Bianco, l'Augusto e Tina, tre clown acrobati pronti a stupirvi con i loro numeri e avventure! Bianco e Augusto sono due pagliacci, e sono amici da sempre, una vita intera! Entrambi amano il circo e sono l’uno lo specchio dell’altro, però all’incontrario: il primo è autoritario, severo, maestoso e disciplinato; il secondo fannullone, attaccabrighe e pieno di risorse creative. L’arrivo dell’acrobata Tina ha sconvolto il loro equilibrio, e ora Bianco dovrà lottare per mantenere la sua insindacabile, improrogabile, assolutamente necessaria autorità! Tra buffe gag, litigate, scapaccioni e abbracci, i tre pagliacci cercheranno un modo per continuare a fare ciò che amano, e per ricordarsi che – alla fine – l’amicizia vince su tutto! Biglietti: 6€ bambini, 9€ adulti Per tutte le informazioni si può visitare il sito https://www.eatalyworld.it/it/cibiamoci-di-teatro-circo-emozioni o le pagine Facebook “FICO Eataly World” e “Circo Sotto Sopra”. * * * * Io sono un clown... e non posso farne a meno! è uno spettacolo di clownerie e acrobatica della “Piccola Compagnia Sotto Sopra”, alias gli attori e gli educatori del progetto Circo Sotto Sopra di Bologna. Circo Sotto Sopra è un contenitore ludico-educativo dedicato all'infanzia, nato all'interno dell'associazione di promozione sociale Artelego: uno spazio dove i bambini sono protagonisti, non solo come spettatori ma come veri e propri attori. L'associazione organizza infatti corsi di circo e teatro per l'infanzia e l'adolescenza nell'area di Bologna e negli istituti scolastici, insegnando le arti circensi attraverso il gioco e l’immaginazione: acrobatica, giocoleria, equilibrismi e clownerie per sviluppare la motricità, ma anche le competenze relazionali e il proprio potenziale creativo. Per conoscere le attività di Circo Sotto Sopra si può visitare il sito dedicato www.circosottosopra.wordpress.com o la pagina Facebook “Circo Sotto Sopra”. * * * * Circo Sotto Sopra – Artelego APS Mail: circosottosopra@gmail.com Tel: 3287312861 Web: www.circosottosopra.wordpress.com