Irlanda in Festa: birra e musica, ci sono i Modena City Ramblers

Dal 15 al 18 marzo – IRLANDA IN FESTA @PALAIRLANDA + ESTRAGON CLUB

Siamo arrivati all’edizione numero 12 per una manifestazione che a colpi di folk irlandese, con oltre 50 mila partecipanti si è conquistata il titolo di rassegna irlandese più importante d’Europa fuori dai confini della verde terra. Anche quest’anno Bologna sarà la capofila di altre 8 manifestazioni gemelle in altrettante città italiane. Per 4 giorni al PalaIrlanda e all’Estragon, al Parco Nord di Bologna, spazio dunque alla musica, alla gastronomia, alle danze, alla cultura, alle tradizioni e soprattutto alle birre d’Irlanda. Irlanda In Festa all'interno del Palairlanda è sempre a ingresso gratuito. È previsto l'ingresso a pagamento solo per i concerti dei Modena City Ramblers e dei Calexico all'interno dell'Estragon.

Venerdì 16 marzo ore 22 – CALEXICO. Ingresso: 20 euro + d.p., 25 euro in cassa

Il celebrato collettivo di Tucson arriverà Italia in occasione dell'uscita del nono album in studio The Thread That Keeps Us, un puntuale spaccato della band, nonché un ritratto di famiglia che cattura tutta la loro imprevedibilità e varietà stilistica, pur riservando il consueto spazio per la loro illimitata creatività. Nel dare vita all'album, il cantante / chitarrista Joey Burns e il batterista John Convertino, hanno trovato la loro dimensione spirituale in un ambiente insolito, non in Arizona, ma bensì sulla costa settentrionale della California, in una casa trasformata in studio, chiamata House Panoramic. Costruita con detriti e legname recuperato da un cantiere navale – soprannominata dalla band "la nave fantasma" - la sfarzosa casa, con il suo ambiente all'avanguardia, non ha tardato a dare il suo contributo al suono dei nuovi brani.

Sabato 17 marzo ore 21,30 – MODENA CITY RAMBLERS + I MATTI DELLE GIUNCAIE. Ingresso: 10 euro + d.p., 15 euro in cassa

Ormai il S. Patrick’s Day con i Modena è come il Natale: quando arriva, arriva. E ogni volta si arricchisce di ospiti e di sorprese. Un’occasione unica per festeggiare San Patrizio con la band più irlandese d'Italia. Come sempre, per questa occasione speciale, i nostri artisti preferiti prepareranno una scaletta inedita, dove oltre ai classici ci saranno alcune sorprese "irish" tutte da ballare. Sarà anche un modo per celebrare i 60 anni compiuti da Shane Mcgowan lo scorso dicembre. Insomma: il concerto targato MCR di San Patrizio non è mai un concerto uguale agli altri!