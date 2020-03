Cancellata anche "Irlanda in Festa" a causa del Coronavirus

La manifestazione che si sarebbe dovuta tenere al Parco del Cavaticcio è stata cancellata. L'annuncio sulla pagina Facebook dell'evento: Cari amici, amiche, artisti e collaboratori, potete immaginare quanto siano stati difficili anche per noi questi giorni martoriati dal Coronavirus. Abbiamo sperato fino all'ultimo che i decreti usciti nelle ultime settimane lasciassero qualche spiragliio ma purtroppo con il provvedimento di ieri non ci sono più le condizioni per salvaguardare l'attuale programmazione.

Non sarà comunque un virus a fermare la musica e la voglia di decine di migliaia di persone di celebrare come ogni anno la nostra passione per l'Irlanda e il nostro santo preferito. In queste ore proveremo a "salvare" questa edizione 2020 spostandola nel mese di maggio. Ci aggiorniamo probabilmente già domani con le nuove date! Grazie a tutti per la pazienza e l'affetto che avete dimostrato in questi giorni difficili. Slainte!