Irlanda in Festa fa 13: tre giorni di birra e musica

Dal 15 al 17 marzo – IRLANDA IN FESTA 13^ edizione al Palaestragon

Per il tredicesimo anno torna l’evento che ha frantumato ogni record di presenze, in contemporanea in 8 città, diventando la più importante manifestazione di cultura irlandese in Europa. Il Parco Nord si animerà ancora una volta, dal 15 al 17 marzo, delle note, dei sapori e dei colori della verde terra.

Nei tre giorni di Irlanda in Festa si alterneranno sul palco i migliori gruppi di musica folk irlandesi, ma anche italiani e da altre parti d’Europa. Come al solito non mancherà la buona cucina irlandese con il Ristorante Connemara dove si potranno gustare i piatti tradizionali della terra del trifoglio.

Confermata anche quest'anno l’area esterna di street food, gli incontri di pugilato e le pedane per giocare a freccette.