"Istinti razionali": opere di Fulvio Fanti e Ro-berta Betti

Un doppio appuntamento è quello offerto dalla mostra Istinti razionali, con opere di Fulvio Fanti e Ro-berta Betti, la mostra itinerante che s’inaugura il 7 aprile 2018 presso gli spazi della Sala Museale del Baraccano a Bologna. La mostra che è stata presentata a dicembre a Chiusi (Si) presso l’Atelier “Punto di Fuga” è corredata da un catalogo e patrocinata dal comune di Chiusi e dal comune di Bologna Quartiere Santo Stefano.

Inedito l’incontro fra i due artisti che per la prima volta mettono a confronto le loro opere, in una mo-stra dal sapore evocativo dove forme e colori parlano il linguaggio dell’astrazione e della ricerca interiore. Curata dal critico d’arte Andrea Baffoni, l’esposizione mostra la produzione più recente di entrambi, mettendo in gioco un dialogo incalzante dove alle energiche manifestazioni spontanee di Betti si alternano e, a volte, sovrappongono le liriche composizioni di Fanti: “L’incontro fra i dipinti di Roberta Betti e Fulvio Fanti”, scrive il curatore, “lascia emergere l’energia contenuta nell’istinto creativo come stadio primario del processo artistico, subordinato alla costruzione razionale dell’opera e motore primordiale di insostituibile pregnanza. Si è di fronte, in entrambi i casi, ad artisti impegnati in una personale ricerca scaturente dal profondo dell’inconscio, non calibrata sul principio del riconoscere, ma contenuta nel desiderio dell’esprimere”.



