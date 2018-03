Serata "It's a wave": il meglio delle novità italiane per rompere l'onda e fa ballare

Venerdì 23 marzo serata “IT’S A WAVE” breaking italian dancing sounds per un minifestival di un giorno!

Il meglio delle novità italiane capaci di rompere l'onda e farvi ballare: beat insistenti, testi super catchy, electropop, italodisco e atmosfere vaporose.

IT'S A WAVE dice no a omofobia, bullismo e sessismo.

In concerto: LEMANDORLE + Suvari "PROVE PER UN INCENDIO" LP release party! + San Diego

Lemandorle si scrive così: tutto attaccato. Lemandorle hanno la barba. Lemandorle sono punk: con i computer, Google e la tecnologia al posto di chitarra, basso e batteria. Lemandorle adorano le contraddizioni e non hanno senso di appartenenza. Lemandorle sono in due: un po’ dj, un po’ producer, un po’ cantautori. Lemandorle amano Kanye West, gli Stooges ed Enzo Carella. Lemandorle sono nati in coda sulla Salerno-Reggio Calabria, in un pomeriggio d’agosto degli anni ottanta, mentre alla radio suonava "Musica È" di Eros Ramazzotti.

Lemandorle vogliono solo essere amati, senza preconcetti. Lemandorle sono un progetto di pop daltonico che si muove tra ricordi geolocalizzati e ambizioni globali. Un Mac, un microfono e tre-minuti-tre per raccontare delle storie qualunque, descritte per immagini, come se la vita fosse una bacheca di Pinterest.

È già stato scritto e detto di tutto. Lemandorle lo sanno e non hanno presunzioni: solo la gioia di giocare finalmente al tavolo dei grandi.