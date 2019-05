IT.A.CA' - Migranti e Viaggiatori, Festival nazionale di Turismo Responsabile: a Bologna e in Appennino dal 24 maggio al 2 giugno e 8/9 giugno. Il Festival è giunto alla sua XI Edizione e coinvolge tantissimi enti e istituzioni. Restanza per chi con coraggio sceglie di non andare e di valorizzare le risorse della propria terra; per chi s’impegna ogni giorno nella cura delle comunità e per chi mostra il coraggio di reinventarsi e creare nuove opportunità di accoglienza in quei territori che nonostante il massiccio spopolamento, rimangono perle di storia, cultura e tradizione.



Erranza vs. restanza. La rinascita dei territori in abbandono attraverso i racconti di chi resta è il titolo del convegno di apertura che si terrà il 24 maggio alle ore 9.00, a Palazzo Malvezzi.

Il pomeriggio del Festival si trasferisce poi alle Serre dei Giardini Margherita e da lì prosegue con approfondimenti culturali sul tema della migrazione: alle ore 19.30 la mostra fotografica Greetings from Italy!, una riflessione satirica sulle morti in mare e su come l’Occidente abbia tradito il suo ruolo di guida.

Alle ore 20.30 Segni di Rottura - Comunicare la migrazione, un incontro per ragionare sul crescente fenomeno della spettacolarizzazione sempre più massiccia di fenomeni umani tragici, che sembra seguire logiche strumentali ben definite. La serata si arricchirà alle ore 21.00, con Surgelati di e con Wu Ming 2 & Contradamerla, una rock-novel attuale, ispirata alla vicenda emblematica realmente accaduta di un giovane migrante.

