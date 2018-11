Ivan Dimitrov: "Bologna - una città nel cuore"- bassorilievi dipinti

Prosegue a Bologna la mostra di Ivan Dimitrov “Bologna-Una città nel cuore” nella Sala Museale “E.Possati” dello storico Complesso del Baraccano.

La mostra, un'antologica delle opere in terracotta dipinta che Ivan Dimitrov ha dedicato al capoluogo emiliano, presenta circa 60 opere realizzate dagli anni 90 fino ad oggi, provenienti anche da collezioni private, e rappresenta un'occasione unica per vederle tutte riunite insieme.



Nei suoi bassorilievi Dimitrov rappresenta una Bologna da scoprire, intima e nascosta, con l'obiettivo di trasmettere l'atmosfera e il fascino che lo ha incantato vedendola per la prima volta: è una bellezza particolare, fatta di apparente semplicità ma ricca di vita, di cultura e di poesia in cui i protagonisti sono i portici.

Accanto alle profonde ed assolate prospettive, che la tecnica tridimensionale del bassorilievo dipinto rende particolarmente suggestive e realistiche, l'artista propone scorci inconsueti, angoli silenziosi, dettagli privi di sfarzi o sontuosità ma sapientemente colti in un'inquadratura singolare o nell'attimo in cui una luce li trasforma in poesia.



La mostra, realizzata dalla Galleria d'arte Studio Santo Stefano in collaborazione col Quartiere Santo Stefano, ha inoltre il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e dell'Associazione per le Arti Francesco Francia.

Proseguirà fino al 25 novembre 2018, festivi compresi, con ingresso in Via Santo Stefano 119, nei seguenti orari: dal lunedi al sabato 9,30-12,30 15-18 / domeniche 9,30-12,30 15-19.

info: cell 329 2269750 www.ivandimitrov.com

L'ingresso è gratuito.

