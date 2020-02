IX festival Teatroperando

Riparte l'appuntamento con il consolidato FESTIVAL TEATROPERANDO stagione Primavera 2020 giunto alla sua IX Edizione. Gli eventi in cartellone saranno due: Sabato 07 Marzo 2020 ore 16:30 I PURITANI di V. BELLINI e Sabato 28 Marzo 2020 ore 16:30 PREMIO Teatroperando alla carriera al celebre soprano Raina Kabaivanska, introduce all'ascolto il Prof. Piero Mioli.

Nella prima parte del pomeriggio Concerto del Duo Violoncellistico Guerzoncello's.

Gli spettacoli si terranno nella splendida cornice del Teatro 1763 di Villa Mazzacorati in Via Toscana, 17 Bologna. Prenotazioni (posti limitati) al numero: Tel. 347-9024404