James & Black Soultet live

Bruce James è un Soul man songwriter e pianista, un artista immerso nel meglio della tradizione musicale popolare afro americana; può ricordare Otis Redding, Joe Cocker e Van Morrison, pur rimanendo fedele a se stesso.



Bella Black con la sua voce potente e profonda strappata al gospel e il suo eclettico mix di generi musicali tra cui R & B, soul, ti spiazza con la sua classe e la sua passionalità.



Come da copione, entrambi iniziano a suonare e cantare Gospel in chiesa, ma,se per Bella come Afro-americana era più naturale, come Bruce James arriva alla padronanza di R & B, soul e jazz con una tale autenticità? “Crescendo, ho avuto un padre bianco e un padre nero,” spiega. Suo padre biologico caucasico era un predicatore in una piccola chiesa multietnica in Houston, Texas. Il suo padrino, Jerry Martin, era il migliore amico suo padre era il bandleader del gruppo musicale della chiesa ed infiammava i fedeli con il suo gospel



Giunti per la prima volta in Europa da Austin, Texas al Porretta Soul Festival 2010 sono ormai stabilmente in Europa e per tutto il mese di novembre 2015 sono stati ospiti di “Latitudine Soul”, su Radio 1 Rai.



Questo dinamico duo dalle radici del sud-est del Texas, ha inciso nel 2012 l’album di debutto tanto atteso, “Dirt for the Flowers”, pubblicato al Continental Club di Austin Texas.



Nel 2015 hanno pubblicato un live album, registrato in Belgio al famoso Club “N9” e anche l’album in studio, “How Long is Now” per la Brixton Records. Nel 2016 è stato stampato in Francia un’altro album dal vivo “Live at la Chapelle”.A breve l’uscita dell nuovo album di brani originali prodotto ed inciso in Belgio.



Nella loro musica e sentirete i suoni del Sud, del R & B, dei Juke joint e del Teatro Apollo, il jazz, che nasce nella Crescent City, e la musica soul che è nata a Muscle Shoals, Memphis e Detroit per affascinare il mondo.