J-Ax sul palco con agli Articolo 31: al Bologna Sonic Park

In occasione dei 25 anni di carriera, J-Ax ritorna sul palco assieme agli Articolo 31, il gruppo che ha fatto la storia dell'hip hop italiano, per un viaggio esplosivo tra passato e presente.

Reduce dai 10 sold out consecutivi registrati a Milano, in cui ha rivissuto i suoi 25 anni di carriera insieme a tutti gli artisti con cui ha collaborato e a Dj Jad che, in tutte le date, per una parte del live, ha ricostruito con lui la storia degli Articolo 31, J-Ax è pronto a continuare la festa iniziata al Fabrique, per portarla nei più importanti festival italiani.

Sabato 29 giugno, all’Arena Joe Strummer – Parco Nord, le due metà degli Articolo 31 si uniranno per questo nuovo show, tornando a emozionare con vecchi e nuovi successi. Gli Articolo 31 sono parte integrante della storia della musica italiana, insieme hanno realizzato brani per un’intera generazione, ascoltati e ricordati ancora oggi. J-Ax + Articolo 31 è uno show che porterà gli spettatori in un viaggio esplosivo tra passato e presente.