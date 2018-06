Jazz and crime, quando la musica incontra il noir

Sabato 30 giugno 2018 alle ore 20.30 presso il circolo Arci di Bazzano la musica di Miles Davis incontra l'ultimo romanzo di Massimo Fagnoni.

L'attore Marco Piovella leggerà alcuni brani dell'ultimo romanzo di Fagnoni La consistenza del sangue e il Valsamoggia Jazz Club suonerà brani di Miles Davis fra un brano e l'altro.



La serata è organizzata dal Circolo Arci di Bazzano in collaborazione con la Libreria Carta Bianca e il Valsamoggia Jazz Club

Vi aspettiamo sabato 30 giugno alle 20,30 a Bazzano in via IV novembre 2, in caso di pioggia l'evento si svolgerà nei locali climatizzati del circolo e troverete oltre alla musica e alle letture cibo e bevande.

