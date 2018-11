Jazz Insight: per la prima volta il ritratto di un chitarrista

Jazz Insight, ovvero cinque protagonisti della musica americana e africano-americana, di cui quest’anno ricorrono importanti anniversari, raccontati dall’interno, vale a dire dalla prospettiva di un musicista jazz Emiliano Pintori in compagnia del pianoforte e dei suoi “ospiti” a sorpresa.

Sabato 10 novembre

THE INCREDIBLE JAZZ GUITAR

dedicato a Wes Montgomery narrazione musicale con Emiliano Pintori (pianoforte)

Special guests: Marco Bovi (chitarra) e Marco Frattini (batteria)

Per la prima volta il ritratto di un chitarrista, colui che ad uno dei suoi esordi discografici venne semplicemente definito The Incredibile Jazz Guitar, vale a dire il leggendario Wes Montgomery (1923-1968). Caratterizzato da una naturalezza disarmante e da un profondo senso del blues, Montgomery in appena un decennio è riuscito a scrivere alcune delle pagine più straordinarie della chitarra nel jazz, esercitando la sua influenza su legioni di musicisti. La sua musica ha una qualità catartica, riuscendo ad unire un’apparente semplicità ad un’intensità espressiva non comune.