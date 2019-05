Jeff Mills plays Metropolis: musica e fantascienza

Il 28 maggio al Teatro Celebrazioni di Bologna. Il dj, produttore e visionario artista Jeff Mills trasforma in musica la sua passione per la fantascienza. Tra lo spazio e il tempo realizza il progetto più ambizioso della sua carriera: dare una nuova colonna sonora al capolavoro di Fritz Lang, Metropolis. Il risultato è un mix di suoni e immagini, frame e synth che si fondono assieme in un unico spettacolo di distopie ipnotiche.

Nel 2000 l'attitudine alla sperimentazioni musicali/visive lo spinge verso la realizzazione di una colonna sonora ad hoc per una pietra miliare del cinema espressionista tedesco che lo porterà in tour mondiale con il suo raffinato progetto di audiovisioni.

Il progetto di Cinemix di Mills prosegue dopo il restauro del 2010 della fondazione Friedrich-Whilhem-Murnau e della Deutsche Kinemthek, seguita al ritrovamento in Argentina di 25 minuti di pellicola di Metropolis che erano andati perduti, che fa nascere una versione restaurata e originale distribuita dalla Cineteca di Bologna.