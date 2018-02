Jennifer Vargas 4tet

Jennifer Vargas Nata a Cuba nel 1992 e cresciuta in Toscana, è una cantante di musica pop, soul, r’n’b, che nonostante la giovane età vanta già collaborazioni di alto livello.



Vocalist soprano dal 2011 negli Hallelujah Gospel Singers, coro della cantante americana Cheryl Porter, collabora tuttora con artisti del calibro di Zucchero e Mario Biondi. Ha partecipato a vari programmi e talent televisivi e ha avuto esperienze in musical come Mamma Mia e La Bella e la Bestia.



Arriva in Italia all’età di 5 anni con la mamma e il fratello maggiore, suo punto di riferimento che oggi vive a Miami. Anche Jennifer sogna la Florida, nel frattempo coltiva la sua passione per la musica e per il canto. Fino a poco tempo fa, lavorava come nel piccolo ristorante di famiglia a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, che da qualche mese è chiuso. La musica è la sua salvezza, l’unica cosa che la solleva. Canta in un coro gospel per fare qualche soldo con i concerti natalizi. Una grande soddisfazione è stata fare la corista per l’ultimo album di Zucchero. Ha cantato con lui in un Tributo a Lucio Dalla il 4 marzo 2013 a Bologna.