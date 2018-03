TCBO: Jérémie Rhorer sul podio per un concerto tra fiaba e tragedia. Reduce dal successo del suo debutto alla guida dell'Orchestra del Teatro Comunale con l'opera Dialogues des Carmélites di Francis Poulenc, il direttore d'orchestra francese Jérémie Rhorer è nuovamente impegnato con la stessa compagine per un concerto della stagione sinfonica in programma domenica 18 marzo alle 17.30 al Teatro Auditorium Manzoni.

Ospite regolare in Europa dell'Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, dell’Orchestre National de France e di festival internazionali come Glyndebourne, BBC Proms e Aix-en-Provence, a Bologna Rhorer propone l'ouverture Polyeucte, scritta nel 1892 dal connazionale Paul Dukas ispiratosi all'omonima tragedia secentesca di Pierre Corneille. La musica ripercorre l'intreccio della vicenda, ambientata in Armenia durante l'Impero Romano: dalla storia d'amore tra Polyeucte e Pauline, disturbata dall'arrivo di Sévère che ambisce a conquistare la ragazza, fino alla conversione al cristianesimo del protagonista e al suo conseguente martirio per mano di Felix, senatore romano, governatore d'Armenia e padre di Pauline, costretto a portare avanti la campagna di persecuzione contro i cristiani. Segue l'ouverture-fantasia Roméo et Juliette, dedicata da Pëtr Il’ič Čajkovskij alle vicissitudini dei due celebri amanti veronesi narrate da Shakespeare, qui presentata nella prima versione del 1869. Il concerto si chiude con la Suite sinfonica op. 35 Shéhérazade, composta da Nikolaj Rimskij-Korsakov nel 1888 con l'idea di musicare alcune immagini evocate dalla lettura della raccolta di fiabe “Mille e una Notte”. È noto l'episodio della bella Shéhérazade che sopravvive al Sultano leggendogli ogni notte una fiaba intrigante, sfuggendo così alla sua minaccia di uccidere le mogli – ch'egli ritiene tutte infedeli – dopo la prima notte di nozze.