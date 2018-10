"Non sono bello...piaccio! Restyling": al Teatro Dehon c'è Jerry Calà

"Non sono bello...piaccio! Restyling": da venerdì 26 a domenica 28 ottobre al Teatro Dehon Jerry Calà.



Torna a teatro un fuoriclasse della comicità italiana: Jerry Calà, che con il suo nuovo entusiasmante Spettacolo “Non sono bello… Piaccio!” ripercorre gli oltre 45 anni di carriera… una storia che ha scritto alcune pagine del Cinema della commedia all’Italiana.

Sia da adolescente come attore di cabaret, musicista e cantante, che come protagonista al cinema, la vita di Jerry Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando dagli albori con il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, proseguendo la sua carriera artistica con i film, che hanno rilanciato vecchi successi degli anni ’60 e ’70 e naturalmente degli anni ’80. Chi meglio di lui, allora, per raccontare la musica italiana dagli anni sessanta ai giorni nostri.