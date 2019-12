Jesus Mission: dodici artisti narrano il Natale

Sabato 14 dicembre 2019, alle ore 18.00 La Corte di Felsina, Associazione Arte e Cultura, presenta la mostra



Jesus Mission



Dal 14 al 30 dicembre 2019

Dodici artisti narrano il Natale come simbolo di vita, nascita e rinascita di un mondo che più di duemila anni or sono, fu visitato da una figura misteriosa di cui si discute e che lascia aperte le porte ad una riflessione: conta di più il diritto di chiedere o conta di più il dovere di dare?



Espongono: Anna Rita Barbieri, Anna Maria Bastia, Costantino Cacchione il Custa, Roberto Da Re, Fabrizio Malaguti, Paola Marchi, Lorenzo Mesini, Carla Righi, Roberto Tomba, Anneke Van Vloten, Giusj Zucca



Con la partecipazione straordinaria del Maestro Luigi Enzo Mattei

scultore de Il corpo dell ’ Uomo della Sindone





Sabato 14 dicembre ore 18



Vernissage (aperitivo offerto dallo staff)



(Entrata libera)





Sabato 28 dicembre alle ore 16.30



Incontro conviviale con the e auguri di Buone Feste





La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19, fino al 30 dicembre 2019, presso La Corte di Felsina, a Bologna, via Santo Stefano 53 www.lacortedifelsina.it (Entrata libera)