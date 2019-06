Joe Lansdale e Lewis Shiner a Bologna

Lo scrittore americano Joe Lansdale arriva a Bologna, accompagnato dal collega e amico Lewis Shiner.

E ci saranno due occasioni speciali per poterli incontrare.



La prima, più informale, un firmacopie in libreria, per chiacchierare a tu per tu con gli autori.

La seconda, una vera e propria conversazione sulla letteratura americana in piazza Verdi, all'interno della rassegna "Zambè 2019: Libri e letture nelle serate di Via Zamboni".



venerdì 5 luglio

ore 17:00: c/o La confraternita dell'uva, via Cartoleria 20/b

INCONTRO FIRMACOPIE con Joe R. Lansdale e Lewis Shiner.

* Ingresso riservato solo con l'acquisto di uno dei tre titoli della collana curata da Lansdale:

- Joe Lansdale. In fondo è una palude, di Seba Pezzani;

- Black & White, di Lewis Shiner;

- La banda dell'altro mondo, di Neal Barrett Jr.



ore 19:00: c/o Piazza Verdi

CONVERSAZIONE con Joe R. Lansdale e Lewis Shiner.

Modera l'incontro Gino Scatasta.

Traduce Margherita Carlotti.

* Ingresso libero



La Giulio Perrone Editore ha avuto la grande opportunità di dare la direzione di un‘intera collana a Joe R. Lansdale. Lo scrittore texano ha scelto così libri mai apparsi in Italia e ha ripescato vecchi classici ormai spariti da decenni dagli scaffali, regalandoci storie capaci di raccontare la sua America.

Tra queste, ‘Black & White‘, lo splendido romanzo di Lewis Shiner, uno dei suoi amici più stretti.



"Zambè 2019: Libri e letture nelle serate di Via Zamboni". https://eventi.unibo.it/zambe-2019



Con il sostegno di

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Città metropolitana di Bologna