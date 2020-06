"Joint", il festival bolognese legate alla street culture negli spazi di DumBO 

L'innesco della fase di ripartenza per la socialità negli spazi di DumBO non può che scaturire dalle sue radici underground, dalle spinte rigeneratrici della cultura street che è sinonimo stesso di condivisione partendo dal basso.

Ecco allora la seconda edizione di Joint, il festival bolognese dedicato alle varie forme espressive legate alla street culture che mette insieme la passione per lo sport con quella per il cibo di strada, tra musica, danze, arti circensi e mercatini. Joint è l’occasione per aprire la rassegna estiva "DumBO Summertime" nell’area eventi dell’ex scalo ferroviario del Ravone di Bologna, un luogo carico di fascino post industriale, che in questo caso sarà la cornice perfetta per accogliere le esibizioni sportive di Eden, l’associazione capofila del progetto Oz di via Stalingrado - attualmente gestore dell'Eden Park Zone (www.edenparkzone.it) di San Lazzaro di Savena -, insieme ai laboratori di urban art dell'associazione NOIGIOVANI, alla musica dei concertini e dj set serali e a stuzzicante cibo di strada gourmet.

Da una parte, quindi, le esibizioni di parkour, skate, aeree circensi, dall’altra i laboratori di urban art insieme alle performance di danza urbana e ai mercatini vintage, il tutto condito dalle proposte di street food gourmet. Non mancherà, ovviamente, la musica con un ricco programma di piccoli concerti e dj set tra funk, soul e house grazie al quale sarà possibile polleggiarsi fino a tardi sotto la rinnovata e fresca tettoia "Baia", allestita con un affascinante progetto site-specific da parte del collettivo Ar.co Wood Workshop.



Perché Joint vuol dire prima di tutto “unire”.

STREET SPORT

La più grande area sportiva in zona Bologna, l’Eden Park Zone di San Lazzaro, per alcuni giorni si trasferisce da DumBO portandosi dietro anche tutta la passione per gli urban sport: parkour, skate e aeree circensi.

La registrazione per partecipare alle attività sportive e di arti circensi è gratuita ma OBBLIGATORIA e deve essere effettuata attraverso la piattaforma Eventbrite selezionando esattamente orario e tipologia di attività.

MUSIC LIVE / DJ SET

VENERDI' dalle 19

Lizard Music

FunkRimini ( Jam Set )

Guenda O'C

SABATO dalle 19

Andrea Bassi

Luzee feat. subconscio ( Live )

DOMENICA dalle 19

Deda Aka KATZUMA, Rachel Doe, Andrea Rubino Music ( Live )

Dj P!sta

LABORATORIO DI URBAN ART 🖍

L’associazione NOIGIOVANI, nata dall’unione d'intenti di giovani imolesi per valorizzare i movimenti culturali legati alla strada che generano forme d’arte non convenzionali, proporrà un laboratorio di street art (aperto a tutti) per cambiare il volto di alcune facciate dei fabbricati e proseguire così il lungo processo di riqualificazione dell’area.

AEREE CIRCENSE

Le arti circensi non sono solo giocoleria e magia. A Joint vanno in scena anche quelle più adrenaliniche tra tessuti aerei, trapezio statico e discipline aeree per approfondire le possibilità tecniche ed espressive dell’acrobatica aerea e per sperimentare altre possibilità di divertirsi.

URBAN DANCE TRAINING

Urban Dance Training è un progetto di ricerca, organizzato da Martina La Ragione, che indaga la relazione tra il corpo in movimento e l’ambiente che lo circonda. Da diversi anni si svolge nel territorio di Bologna e dintorni alternandosi tra habitat naturali e location urbane. I partecipanti (professionisti e non, di varie discipline) si confrontano con gli elementi che incontrano, architetture storiche, costruzioni moderne e, in questo contesto, luoghi postindustriali.

Per informazioni ed iscrizioni ► printhera@hotmail.com

FOOD COURT

Tutte le sere attiva la food court di DumBO Summertime con le proposte gourmet a cura di Tavola Della Signoria Catering e Banqueting.

VINTAGE TRIP AREA

Joint ospiterà i mercatini di Vintage Trip: fashion design, abbigliamento vintage e street, vinili, second hand e tanto altro.

Vuoi partecipare come espositore? Scrivi a Info@chebelloeventi.it e candidati!

DATE & ORARI

Venerdì 3 luglio: dalle ore 19.00 alle 01.30

Sabato 4 luglio: dalle ore 09.00 alle 01.30

Domenica 5 luglio: dalle ore 12.00 alle 24.00

L'INGRESSO è GRATUITO, e raggiungere DumBO è facilissimo. Si trova in Via Casarini 19, a 5min a piedi da Porta Lame e 10min dalla Stazione Centrale.



Joint è organizzato da Open Event, ideato e prodotto da Eventeria in collaborazione con Eden Park Zone, Associazione NOIGIOVANI, Tavola Della Signoria Catering e Banqueting, Gìà Pìsta, Enrico Sandron, Mario Vox Dessalvi e Ar.co Wood Workshop.

Dumbo Bologna è il nuovo spazio di Rigenerazione Creativa nato presso l'ex Scalo Ferroviario del Ravone a Bologna, gestito da Open Group Coop. Soc. ed Eventeria in collaborazione con il Comune di Bologna.