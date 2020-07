"Jojo rabbit" all'Arena Cinema Tivoli

Il film proposto venerdi 7, sabato 8 e domenica 9 agosto sempre alle ore 21 all'aperto è JOJO RABBIT, un film di Taika Waititi con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell.



Un giovane ragazzo seguace di Hitler scopre che la madre sta nascondendo un ragazzo ebreo nella loro casa. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 2 candidature a Golden Globes, 6 candidature e vinto un premio ai BAFTA, 5 candidature e vinto un premio ai Critics Choice Award, 2 candidature a SAG Awards, ha vinto un premio ai Writers Guild Awards, 1 candidatura a Directors Guild, ha vinto un premio ai CDG Awards, 1 candidatura a Producers Guild, Il film è stato premiato a AFI Awards, 1 candidatura a ADG Awards



Per l'accesso all'Arena saranno seguite scrupolosamente le seguenti disposizioni:

- Sanificazione giornaliera della sala

- Acquisto online dei biglietti con scelta del posto

- Durante la visione del film NON è obbligatorio indossare la mascherina (DCPM 11.06.2020) MA tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni volta che si alzano e si allontanano dal loro posto, anche quando escono dalla sala.

- È possibile il consumo di bevande e alimenti all’interno della sala, al proprio posto.

- Dispenser gel igienizzante all’ingresso del cinema

- Distanziamento delle sedute: minimo 1 metro, da tutti i lati; abbiamo aumentato la distanza tra le sedie e diminuito i posti (da 196 a 172)



Tutte le sere unico spettacolo alle ore 21 all'aperto



Sono preferite le prenotazioni on line - alle quali sarà applicato per tutti il prezzo ridotto di €uro 5 + prev. - ma comunque la cassa sarà operativa 30 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

Posti numerati.

I prezzi alla cassa saranno € 6 interi ed € 5 i ridotti - da quest'anno sarà accettata la Card cultura e la Card Musei.