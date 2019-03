Mercoledì 13 marzo 2019, ore 21.30

Pop Up Cinema Jolly, via Guglielmo Marconi 14 - Bologna





DIABOLIK SONO IO

Il docu-film di Giancarlo Soldi scritto insieme a Mario Gomboli. Parteciperà all’evento il fumettista Giuseppe Palumbo.

Mercoledì 13 marzo alle ore 21.30, il Re del Terrore arriva al Pop Up Cinema Jolly con la proiezione speciale del docu-film DIABOLIK SONO IO, dedicato al personaggio creato dalle sorelle Giussani, diretto da Giancarlo Soldi (Come Tex nessuno mai, Nessuno siamo perfetti) e scritto insieme a Mario Gomboli, sceneggiatore di Diabolik e direttore generale di Astorina. All’evento parteciperà il disegnatore Giuseppe Palumbo.

DIABOLIK SONO IO, distribuito in sala da Nexo Digital, immagina di tratteggiare un identikit di Diabolik partendo dal mistero legato ad Angelo Zarcone (interpretato nel film dall’attore Luciano Scarpa), il disegnatore del primo numero della testata, inspiegabilmente scomparso senza lasciare tracce dopo aver completato le tavole di quel primo albo. Un uomo in fuga, un latitante, un’ombra nera che si aggira nella notte... cosa succederebbe se quel disegnatore si trovasse oggi a cercare se stesso? Chi troverebbe? Angelo Zarcone oppure Diabolik?

Il docu-film si avvale di una galleria di testimoni dell’Olimpo del fumetto, come Milo Manara, Mario Gomboli, Alfredo Castelli, Tito Faraci, Gianni Bono, Giuseppe Palumbo, di esperti del noir come Carlo Lucarelli e Andrea Carlo Cappi, di registi visionari come i Manetti bros., del costumista Massimo Cantini Parrini oltre che della partecipazione straordinaria di Stefania Casini nei panni dell’avvocato Bianca Rosselli e della presenza di Claudia Stecher in quelli di una misteriosa ragazza.



Scheda del film sul sito del distributore: http://www.nexodigital.it/diabolik-sono-io/

Trailer ufficiale: https://youtu.be/YEewF8n4fbk



DIABOLIK SONO IO sarà programmato al Pop Up Cinema anche lunedì 11 marzo al Cinema Medica Palace e martedì 12 al Cinema Jolly. Informazioni, orari, prezzo del biglietto e altri film in programmazione al Pop Up Cinema sono consultabili su www.popupcinema.it

