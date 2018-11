Lo scrittore colombiano Juan Cardenas a Bologna

Siamo lieti di annunciare che La confraternita dell'uva di Bologna farà parte del tour italiano dello scrittore colombiano Juan Cárdenas.

In Italia per Più libri più liberi a Roma, l'autore viaggerà in tutto il Paese per incontrare i lettori e raccontare il suo acclamato Ornamento (edizioni sur).

L'autore ne parla con Edoardo Balletta, professore di lingue e letterature ispano-americane presso l'Università di Bologna.





venerdì 7 dicembre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: in uno strano laboratorio diretto da due gemelli che fanno «tutto il possibile per non sembrarlo» e il cui personale di vigilanza è una coppia di scimmie ragno, un gruppo di scienziati è al lavoro per sintetizzare un nuovo tipo di droga, che ha effetto solo sulle donne.



Attraverso il diario del protagonista, il medico che si occupa di registrare le reazioni di un gruppo di volontarie che fanno da cavia, osserviamo i progressi del test in vista dell’imminente lancio del «prodotto» sul mercato. Tra le pazienti c’è un caso speciale, la «numero 4», che ben presto instaurerà un rapporto particolare con il medico e sua moglie, una prestigiosa artista in piena crisi creativa.



E se il lancio della nuova droga causerà reazioni spropositate e imprevedibili, l’irruzione della numero 4 nella vita della coppia avrà un effetto corrosivo sulle loro certezze.



Ornamento è un romanzo solo in parte distopico: con uno stile ingegnoso e una lingua mai banale Cárdenas costruisce infatti una contemporaneità eccentrica e surreale, ma non così diversa dalla nostra. Una società classista, il problema della droga e dell’utilizzo del corpo, le contraddizioni della politica e i cliché dell’arte: sono solo alcuni degli elementi che guidano il lettore in un viaggio provocatorio al cuore dei mali contemporanei, in una narrazione di rara incisività e potenza.





L'AUTORE: Juan Cárdenas è nato nel 1978 a Popayán (Colombia). Critico d’arte, scrittore e traduttore, è autore della raccolta di racconti Carreras delictivas (2008) e dei romanzi Zumbido (2010), Los estratos (2013) e El diablo de las provincias (2017). Nel 2017 è stato selezionato dall’Hay Festival per la lista Bogotá39, che riunisce i 39 migliori scrittori latinoamericani sotto i 39 anni. Ornamento, pubblicato nel 2015, è il suo primo libro tradotto in italiano.