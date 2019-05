"June of 44" dal vivo dopo 19 anni

Sabato 25 maggio i "June of 44" alle ore 21 al Locomotiv Club.

June of 44 insieme nuovamente dopo 19 anni per partecipare al trentesimo anniversario degli amici UZEDA organizzato dalla band catanese nella loro città a maggio 2018..

E cosi a Maggio di quest’anno 2019, eludendo ulteriormente ogni logica e prevedibile prospettiva, i June of 44 attraverseranno l’Italia, suonando da nord a sud, concludendo questo giro europeo in Spagna, a Madrid e a Barcellona/Primavera).

