KALINKA - il circo russo come non l'avete mai visto. Compagnia Nando e Maila. Di e con Maila Sparapani e Ferdinando D’Andria - Regia di Luca Domenicali.

Sabato 20 Gennaio ore 17.00 al Teatro Savigno (Via G.Marconi 29, Savigno - Valsamoggia - BO)



KALINKA è uno spettacolo di circo teatro comico dove la musica dal vivo si intreccia ad acrobazie aeree e giocolerie.

Nando e Maila costituiscono una coppia bene assortita che ha del felliniano: lui (Mascherpa) è uno sgangheratissimo impresario-presentatore-spalla, lei (Maila Zirovna) è una non meno pasticciona primadonna venuta-scappata-scacciata, vai a capire, dalla grande tradizione circense della Russia sovietica.



Spassosamente cialtroni, Nando e Maila portano in scena una carica ludica e tenera che innerva screzi, frecciate, dispetti e che si arricchisce man mano di poesia. Duettano con contorsionismi esecutivi quando abbracciati ballano un tango mentre suonano fisarmonica e violino, oppure quando suonano e cantano una tarantella roteando una matrioska di tamburelli.



I due sorprendono quando dai rispettivi cilindri cavano numeri di “acrobazie musicali”, trasportando il pubblico dal folclore russo a quello sudamericano, passando per suggestioni arabe, tzigane, canti sardi e pizziche tarantate, ciascuna eseguita con i suoi strumenti caratteristici. KALINKA é uno spettacolo comico e coinvolgente, in cui il pubblico, senza distinzioni tra grandi e piccini, viene chiamato ad una partecipazione diretta e divertita.



È consigliata la prenotazione telefonica o via mail:

Tel: 051 - 963037 / 335 - 1647842

info@teatrodelletemperie.com



www.teatrodelletemperie.com