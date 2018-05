Keet & more: speed western in concerto

Ultimo live prima della pausa estiva!



Per tutti gli amanti del whisky, di Johnny Cash e della scazzottate da Saloon, sabato 9 giugno a La confraternita dell'uva ospiteremo il concerto dei Keet & More, band speed western, "magnetici apportatori e divulgatori di country".



- Luca Del Rosso (vocals/harmonica),

- Lorenzo Spinato (rhythm guitar/vocals/bass drum)

- Mario Rea (lead guitar).



sabato 9 giugno, ore 20:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



Evento in collaborazione con Hang The Dj - booking agency.



LA BAND: Il richiamo forte del country e dell’America. Atmosfere da rodeo, distese sconfinate, fiumi di cui seguire il corso in viaggi on the road. Queste le suggestioni che ci invadono all’ascolto di Stra, il primo EP dei romani Keet & More. 3 ragazzi che nel 2016 decidono di avviare questo progetto dal sapore così roots e così a stelle e strisce che si fatica a credere siano italiani. E colpisce al cuore la competenza e maestria con cui spaziano dal country al blues, in particolare nella sua variante dello skiffle inglese. Veloci, precisi, con un innato senso del ritmo. E assolutamente a loro agio su un palco.

(da RockGarage.it)