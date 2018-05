Kilowatt Summer: inaugura l'estate 2018

Kw Summer, la rassegna estiva di Kilowattt a Le Serre Dei Giardini Margherita, torna per la V edizione!

Dal 19 maggio al 13 settembre musica, cinema, incontri, festival, laboratori per bambini e tante altre iniziative nel verde delle Serre.

Per festeggiare questa quinta edizione, abbiamo organizzato una due giorni imperdibile!

Ingresso libero.

Vi aspettiamo!

Di seguito, il programma

SABATO 19 MAGGIO

ore 17,30

Sankiri Ba Fare' - Togli le scarpe e balla

Esibizione di Sankiri Ba Fare’(togli le scarpe e balla).

Il gruppo pratica danze dell’Africa dell’Ovest (Guinea, Mali, Costa d’Avorio) con musica dal vivo e le esibizioni sono un’occasione per esprimere la gioia della danza e l’incontro con le persone.

A cura di Yemacure.

ore 19,00

Yoruba

Esibizione live di Yoruba, formazione che spazia dal latin, al jazz fino alla cumbia.

Melodie sinuose che si intersecano, ricamano e affondano in substrati ritmici in continua evoluzione.

Linee parallele melodiche e clavi radicate come alberi danno il via alla danza.

ore 20,30

Mali Fanfare Live

La Mali Fanfare è una piccola fanfara formata da 6 elementi, cinque fiati e una percussione, che ripercorre i classici del repertorio balcanico danzante, da Markovic a Bregovic, da fanfara Ciocarlia a Shantel, con leggere contaminazioni blues e swing.

🔸ore 21,30🔸

BantuBeat

I BantuBeat sono una formazione afrofunk dai colori particolari, una miscela di ritmi africani e sonorita' tipiche degli anni Settanta dove trova posto una ampia espressività improvvisativa.

DOMENICA 20 MAGGIO

ore 18,00

Ascolti Morbidi

Attraverso un dispositivo particolare (6 cuscini attrezzati con ipod e amplificatori) i bambini possono ascoltare canti di varia provenienza. La situazione di relax (ci si può sdraiare per terra per ascoltare nel silenzio) e la condivisione dell’ascolto creano le condizioni per poi cantare alcuni canti che si sono ascoltati e integrarli con repertori personali.

A cura di Associazione QB Quanto Basta.

ore 19,30

Gera Circus

Sandro Sassi in arte Gera Circus, artista di strada e di circo, presenta «La Corda» uno spettacolo di circo, in strada, di giocoleria ed equilibrismi. Lo spettacolo è una miscela di virtuosismi di giocoleria con palline, cerchie, diabli. L’apice sarà la combinazione di equilibrio su una grossa sfera, con lancio di clave e una scopa in equilibrio sul mento. Il tutto riuscirà solo grazie alla collaborazione del pubblico, in un continuo gioco di coinvolgenti interazioni.

ore 20,00- 23,30

Vetrosonica

Vetrosonica è una programmazione di performance live e musica su disco per singolari immersioni acustiche nel nuovo spazio della Serra Sonora.

Dal tramonto in poi, una lunga selezione di ascolti site-specific per una proposta che intreccia generi, ere e collezioni musicali.

Accomodati, rilassati, lasciati trasportare.

A cura di Quarto Mondo

ore 21,30

Angelo Sicurella "Ready Player"

READY PLAYED è una performance audio che consiste nell’utilizzo di materiale già esistente e suonato insieme, nell’assemblaggio di una orchestra mai esistita e con generi musicali tra i più disparati.