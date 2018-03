Kinotto Bar e Baumhaus inaugurano al DLF: musica e festa

Il 23 marzo Baumhaus network e il Kinotto Bar Bologna - dopo mesi di duri lavori - presentano il nuovo spazio che ha preso vita all'interno del DLF Bologna di via Sebastiano Serlio 25/2.

Un momento di festa per conoscere il Bar Kinotto (spin-off del LOCOMOTIV CLUB Bologna, spazio ideale per stare in compagnia con buona musica, birre artigianali, gustosi panini, e con una sala dedicata alle partite ed una ai bambini) e baumhaus network (rete composta da La Clique!, Il progetto educativo dedicato alle nuove generazioni; BAUM Festival, il Festival di arti urbane della Bolognina; Bolognina Basement, webzine culturale; OTM, una crew hip hop under 25).

Start at 18.30 | baumhaus 25/2 |Primo Piano

Presentazione Installazione Visiva

Dj set

DJ RINA

Morra Mc / RCDC Viva

ore 21.00 | Bar Kinotto | Piano Terra

Dj set Cristian Adamo from VINILIFICIO / RCDC Viva